صحة وبیئة

هزة أرضية تضرب قضاء خانقين

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة النقل العراقية هزة ارضية خانقين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3،3 في محافظة ديالى. 

وذكر بيان للوزارة، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:14:52 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3،3  درجة وتبعد (7) كم جنوب قضاء خانقين من محافظة ديالى". 

واضاف انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

ودعت الوزارة وفقا للبيان "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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