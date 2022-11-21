السفيرة الأمريكية لدى بغداد: يجب ان تتوقف هذه الهجمات غير المسؤولة على كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الأثنين، ان الهجمات الصاروخية غير المسؤولة على كوردستان، يجب أن تتوقف.

ونشرت ألينا رومانوسكي، على حسابها في موقع تويتر "شاهدنا الليلة الماضية انتهاكاً ايرانياً آخر للسيادة العراقية. ان الهجمات الصاروخية والمسيرات تعرض المدنيين الأبرياء للخطر وتدمر البنية التحتية العراقية. يجب ان تتوقف هذه الهجمات غير المسؤولة على كوردستان".

وشنّت إيران فجر الاثنين، ضربات جديدة استهدفت مواقع لأحزاب كوردية في إقليم كوردستان، وذلك بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها إيران بطائرات بلا طيّار ضد أحزاب كوردية إيرانية معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كوردستان. ووقعت ضربات مماثلة في 28 أيلول/سبتمبر.

وفي وقت سابق دانت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان "الضربات الإيرانيّة عبر الحدود" التي نُفِّذت بـ"صواريخ وطائرات مُسيّرة" قرب أربيل.

واعتبرت أنّ "هجمات عشوائيّة وغير قانونيّة كهذه تُعرّض المدنيّين للخطر وتنتهك السيادة العراقيّة وتُقوّض أمن العراق والشرق الأوسط واستقرارهما".