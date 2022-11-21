أردوغان: العملية العسكرية في سوريا والعراق لن تقتصر على الضربات الجوية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية على شمالي سوريا والعراق "لن تقتصر على الضربات الجوية"، وفق وكالة الأناضول.

وأكّد خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن الطائرة العائدة من قطر للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم، أن استمرار العملية "وارد"، مشدداً على "عدم وجود قيود بهذا الصدد".

وشنّت طائراتٌ تركية فجر الأحد، غاراتٍ جوية على مناطق كوباني، الشهباء، زركان، وريف مدينة ديرك، خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أسفرت عن مقتل 12 شخصاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال أردوغان، الذي يُهدد دائماً باجتياح المناطق الكوردية في سوريا، "لم نتكلم عبثاً عندما قلنا إننا سنأتي على حين غرة، واتخذنا هذه الخطوة عندما حان الوقت المخطط والمنتظر".

وأضاف: "من غير الوارد أن تقتصر (العمليات) على العملية (الضربات) الجوية، وسنتخذ القرار والخطوة بشأن حجم القوات البرية التي يجب أن تنضم للعملية".

وعشية الضربات التركية على سوريا والعراق، أكّد منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، على التزام بلاده وحرصها لإبقاء الحدود السورية التركية آمنة.

في غضون ذلك، كشف الرئيس التركي أنه "لم يجري أية محادثات مع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية".

وأضاف "جهاز الأمن التركي يقرر ويتخذ خطواته، ولا ننتظر الإذن من أحد وعلى الولايات المتحدة أن تعرفنا جيداً بعد الآن".

وأعلنت السلطات التركية، الأحد، على لسان وزير الدفاع، خلوصي أكار، عن شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال سوريا والعراق ضد المقاتلين الكورد، وذلك بعد أسبوعٍ على تفجير إسطنبول.