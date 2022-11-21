سیاسة

المقاتلات العراقية تدك أوكار داعش في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق خلية الاعلام داعش كركوك المقاتلات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن الطيران العراقي دمر أربعة أوكار لداعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، استهدفت القوة الجوية أربعة أوكار الإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك".

وأضافت أن "الرصد الميداني لوكالة الاستخبارات وخلية الاستهداف كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم".

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