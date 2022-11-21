سیاسة

العراق يرفض القصف الإيراني على كوردستان ويعده "خرقاً" لسيادته

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق كوردستان قصف

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين إن بغداد ترفض القصف الإيراني المتكرر على اقليم كوردستان، وأشارت إلى أنه يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد.

وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "الحكومة العراقية ترفض أن يكون العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية".

واشارت الى أن "الحكومة العراقيَّة تؤكد على أن لا تكون أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار".

وذكرت الوزارة أن "الهجمات المُتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كوردستان تعد خرقاً لسيادة العراق".

وجاء في البيان "العراق يرفض رفضاً قاطعاً القصف الإيرانيّ بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كوردستان".

وشنت إيران بعد منتصف ليلة أمس قصفاً بالطائرات المسيرة والصواريخ على مقرات لأحزاب كوردية معارضة لطهران تتمركز في اقليم كوردستان.

وهذا أحدث قصف تشنه إيران، ويأتي بعد نحو اسبوع على قصف مماثل هو الأعنف منذ الاضطرابات التي تشهدها الجمهورية الإيرانية في اعقاب وفاة مهسا أميني.

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