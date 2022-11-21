برلمان العراق يناقش "حفظ السيادة" بعد ضربات إيرانية داخل كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يناقش البرلمان العراقي يوم غد الثلاثاء ملف "حفظ سيادة البلاد" بعد سلسلة من القصف الإيراني المتكرر على اقليم كوردستان ضمن السيادة العراقية.

وقال البرلمان الاتحادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن جدول أعماله لجلسة يوم غد سيقتصر على موضوع "حفظ سيادة العراق".

وسبق أن عقد البرلمان العراقي جلسات مماثلة طيلة السنوات الماضية، وكثيراً ما كانت تنتهي بالإدانة أو تشكيل لجان للتحقيق وتقصي الحقائق.

وقصفت إيران بعد منتصف الليلة الماضية مواقع تابعة لأحزاب كوردية معارضة تقول طهران إنها مسؤولة عن الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.

ومثل غيره من الاعتداءات السابقة، أدانت حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وعواصم عربية وغربية هجمات اليوم وطالبت بوقفها فوراً.

وإلى جانب القصف الإيراني، من المتوقع أن يناقش البرلمان الهجمات التركية المستمرة على المناطق الحدودية داخل اقليم كوردستان.