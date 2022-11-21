سیاسة

برلمان العراق يناقش "حفظ السيادة" بعد ضربات إيرانية داخل كوردستان

سبق أن عقد البرلمان العراقي جلسات مماثلة طيلة السنوات الماضية
author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى مجلس النواب العراقي
مبنى مجلس النواب العراقي
العراق البرلمان العراقي حفظ السيادة القصف الإيراني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يناقش البرلمان العراقي يوم غد الثلاثاء ملف "حفظ سيادة البلاد" بعد سلسلة من القصف الإيراني المتكرر على اقليم كوردستان ضمن السيادة العراقية.

وقال البرلمان الاتحادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن جدول أعماله لجلسة يوم غد سيقتصر على موضوع "حفظ سيادة العراق".

وسبق أن عقد البرلمان العراقي جلسات مماثلة طيلة السنوات الماضية، وكثيراً ما كانت تنتهي بالإدانة أو تشكيل لجان للتحقيق وتقصي الحقائق.

وقصفت إيران بعد منتصف الليلة الماضية مواقع تابعة لأحزاب كوردية معارضة تقول طهران إنها مسؤولة عن الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.

ومثل غيره من الاعتداءات السابقة، أدانت حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وعواصم عربية وغربية هجمات اليوم وطالبت بوقفها فوراً.

وإلى جانب القصف الإيراني، من المتوقع أن يناقش البرلمان الهجمات التركية المستمرة على المناطق الحدودية داخل اقليم كوردستان.

موضوعات ذات صلة
الشرق الاوسط

إيران تتلقى هزيمة مرّة أمام إنكلترا في مونديال 2022
  52 دقائق
العراق

العراق يرفض القصف الإيراني على كوردستان ويعده "خرقاً" لسيادته
  1 ساعة
العراق

في أولى محطاته الخارجية.. السوداني يزور الأردن غداً
  20 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف