سیاسة

برلمان كوردستان يندد بهجمات إيران: الخيار العسكري لن يحل المشاكل

"الحلول والآليات العسكرية لن تحل المشاكل"
author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى برلمان كوردستان
مبنى برلمان كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- دعا برلمان إقليم كوردستان، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بإلتزاماتها الدستورية للحفاظ على سيادة البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وذكر برلمان إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أنه "يتابع ببالغ القلق الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية، مؤكداً أنه "يدين بشدة هذه الهجمات غير المبررة".

وأضاف البيان "مع أن برلمان كوردستان يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع جميع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام الكامل بالقوانين والأعراف الدولية".

وجاء في البيان "ندين الهجمات العسكرية من أي جانب ونرى أن الحلول والآليات العسكرية لن تحل المشاكل، بل ستزيد من تعريض آفاق الحل والسلام الإقليمي للخطر".

ودعا برلمان كوردستان "الحكومة الاتحادية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدستورية لحماية سيادة العراق، وبضمنه إقليم كوردستان، واتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لتحقيق ذلك".

ولفت البيان إلى أنه "من واجب مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي الإيفاء بمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي".

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