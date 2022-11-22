بعد انفجار السليمانية.. انفجار مماثل في دهوك ورئيس الحكومة يُصدر أمرا

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك يوم الثلاثاء، بمصرع أربعة أشخاص وإصابة 27 شخصاً، بانفجار وقع بسبب تسريب للغاز، وذلك بعد أربعة أيام من انفجار سابق في السليمانية.

وقال مسؤول في الدفاع المدني في دهوك لكوردستان 24، ان الانفجار وقع في أحد أنابيب الاقسام الداخلية للطلبة في مركز محافظة دهوك، بعد تسرب غازي.

وأضاف ان ضابطاً برتبة رائد وعنصراً أمنياً من بين الضحايا.

ويأتي هذا الانفجار بعد أربعة أيام من وقوع انفجار نتيجة تسريب بمنظومة الغاز في منزل بمحافظة السليمانية ما تسبب بوفاة 15 شخصا واصابة 12 آخرين، وانهيار عدد من المنازل.

وعقب تلك الحوادث وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بوقف جميع أشكال العمل بنظام الغاز المسال وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، كما وجه بإجراء تحقيق شامل في حادث الحريق الذي نشب في مبنى يضم فرناً ومساكن لطلاب المعاهد في دهوك.

من جانبه أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي أن فرق الطوارئ تواصل نقل وإسعاف ضحايا الحريق في دهوك.