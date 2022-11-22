سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يزور بغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان رئاسة الاقليم نيجيرفان بارزاني زيارة بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني سيجري اليوم الثلاثاء، زيارة الى العاصمة العراقية بغداد.

وافادت الرئاسة في بيان، ان نيجيرفان بارزاني، سيبحث مع القادة والمسؤولين العراقيين أوضاع البلاد، والخلافات بين أربيل - بغداد والحوارات والجهود المبذولة لحلها، والتطورات في المنطقة بشكل عام إضافة إلى مواضيع أخرى.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الإقليم خلال زيارته مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقادة ومسؤولين كبار آخرين، وقوى سياسية في البلاد.

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