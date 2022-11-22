سیاسة

في أعقاب فاجعة دهوك.. مسرور بارزاني يترأس اجتماعا للتحقيق بأسباب الانفجارات

author_image سوار أحمد
کوردستان دهوك مسرور بارزاني انفجار

أربيل (كوردستان 24)- يترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خاصا لبحث أسباب انفجارات الغاز التي وقعت خلال الأيام الماضية في محافظتي السليمانية ودهوك.

ويأتي الاجتماع في أعقاب الانفجارين الذين وقعا خلال الأيام الماضية، في السليمانية ودهوك، بعد تسرب غازي، وأوقعا ضحايا ومصابين.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، بمصرع أربعة أشخاص وإصابة 27 شخصاً، بانفجار وقع فجر الثلاثاء، بسبب تسريب للغاز، وذلك بعد أربعة أيام من انفجار سابق في السليمانية.

ووجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بوقف جميع أشكال العمل بنظام الغاز  المسال وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، كما وجه بإجراء تحقيق شامل  في حادث الحريق الذي نشب في مبنى يضم فرناً ومساكن لطلاب المعاهد في دهوك.

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