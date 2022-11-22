دهوك تعلن الحداد العام ليومين على ضحايا الانفجار

أربيل (كوردستان 24)- اعلن محافظ دهوك، علي تتر، اليوم الثلاثاء، الحداد العام ليومين، حزنا على ضحايا الانفجار الغازي الذي ضرب المدينة فجر اليوم.

وارتفع عدد وفيات فاجعة الانفجار الغازي في دهوك، إلى 5 وفيات، جراء وفاة مصاب وهو منتسب في الشرطة.

وتوفي المنتسب في الشرطة، کوڤان محمد سعید كربراسکي، متأثراً بإصابته، في الانفجار في دهوك.

وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم، نشب حريق نتيجة تسرب الغاز في أحد أنابيب الأقسام الداخلية للطلبة في مركز محافظة دهوك، والذي (المركز) يضم مبناه فرناً، وأسفر الانفجار الناجم عن تسرب بمنظومة غاز، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين 3 منهم في حالةٍ حرجة.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من وقوع انفجار نتيجة تسريب بمنظومة الغاز في منزل بمحافظة السليمانية ما أوقع ضحايا وجرحى، وانهيار عدد من المنازل.