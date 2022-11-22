هيئة الأنواء تتوقع تساقط أمطار رعدية خلال الأسبوع الجاري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف رعدية وتصاعداً للغبار الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر في أقسامها الغربية صباحاً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الجنوبية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة(10-5) كم/س ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ليلاً ويكون ممطراً بعد منتصف الليل في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ممطر ليلاً وحدوث عواصف رعدية احياناً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ليلاً ،أما الرياح فستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/ س تنشط على فترات في الأقسام الوسطى والجنوبية مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية احياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار ليلاً مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الرياح فستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30)كم/س في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س في القسم الشمالي من البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع امطار في الاقسام الشرقية تكون رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وحدوث عواصف رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون فيها غائماً مع امطار متوسطة الشدة خاصة في اقسامها الشرقية تكون رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق ،أما الرياح فستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30)كم/س في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س في القسم الشمالي من البلاد".