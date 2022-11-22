واشنطن تعرب عن معارضتها لأي عملٍ عسكري تركي في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لأي عملٍ عسكري تركيٍ في العراق وسوريا، معتبرةً أنه يهدد الأهداف المشتركة في قتال تنظيم داعش.

ونفّذت الطائرات التركية فجر الأحد، ضرباتٍ جوية على عدة مناطق في سوريا والعراق، بذريعة ضرب أهدافٍ عسكرية تتبع لحزب العمال الكوردستاني.

وحثّت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها، الثلاثاء، على "خفض التصعيد في سوريا لحماية أرواح المدنيين ودعم الهدف المشترك المتمثّل بهزيمة داعش".

وأبدت في الوقت ذاته عن معارضتها لأي عملٍ عسكري "غير منسّق مع العراق وينتهك سيادته".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن بلاده مستمرة في "معارضة أي عملٍ عسكري من شأنه زعزعة الاستقرار في سوريا أو انتهاك سيادة العراق عبر عمليات عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية".

وأضاف: "تلك الأعمال تهدد أهدافنا المشتركة، من ضمنها استمرار القتال ضد داعش وضمان عدم نهوض المجموعة مجدداً".

وكانت روسيا قد دعت من جانبها، تركيا إلى "ضبط النفس" لمنع المزيد من التصعيد والتوتر، ليس فقط في شمال وشمال شرقي سوريا، بل في الأراضي السورية كلها".

وأعلنت أنقرة أن ضرباتها الجوية في سوريا والتي تسببت بمقتل 12 شخصاً، جاءت ردّاً على انفجار اسطنبول وتوجيه أصابع الاتهام إلى "العمال الكوردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية" بالضلوع في العملية.