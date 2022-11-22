سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الصيني لدى بغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني السفير الصيني الاستثمار

أربيل (كوردستان 24)-  استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022، السفير الصيني لدى العراق، تسوي وي، والوفد المرافق.

وخلال اللقاء أشاد السفير الصيني بالتعاون والتآزر بين المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان، لا سيما في تطوير العلاقات وتعزيز الاستثمار والتبادلات التجارية بين إقليم كوردستان والصين.

وسلط رئيس حكومة الإقليم، الضوء على عملية الإصلاح في الحكومة التاسعة، من حيث التنوع الاقتصادي والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الاجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب.

وفي الاجتماع الذي حضره القنصل العام الصيني في اقليم كوردستان ني روتشي، تم التشديد بحث اهمية الحفاظ على امن واستقرار اقليم كوردستان وحل المشاكل بين الاقليم والحكومة الاتحادية، استنادا الى الدستور.

 

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