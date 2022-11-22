سیاسة

مسرور بارزاني يدعو الجهات المختصة إلى فتح تحقيقٍ بانفجاري السليمانية ودهوك

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کوردستان مسرور بارزاني اجتماع اعتيادي نظام الغاز

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الجهات المختصة بإجراء تحقيقٍ شامل بانفجاري السليمانية ودهوك، وتفقّد جميع الأماكن العامة والخاصة التي تستخدم منظومة الغاز.

وقُتِل 15 شخصاً وأصيب 11 آخرين بانهيار مبنى في السليمانية نتيجة انفجار منظومة غاز، كما قُتِل 4 أشخاص وأصيب 24 آخرين في انفجارٍ ممائل في دهوك.

وخلال اجتماعٍ خاص بحادثتي السليمانية ودهوك، دعا مسرور بارزاني الجهات المعنية إلى فتح تحقيقٍ جاد ومفصّل حول أسباب الحادثتين اللتين أودتا بحياة عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين.

وقدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان في مستهل الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء، تعازيه الحارة لذوي الضحايا، وتمنّى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أشاد بتضحيات نائب مدير شرطة طوارئ دهوك، العقيد علي برواري، الذي ضحى بنفسه في سبيل إنقاذ أرواح المواطنين، وأثنى على جهود باقي زملائه في السيطرة على الوضع.

وأوعز مسرور بارزاني إلى الجهات المعنية بتعليق استخدام منظومة الغاز، سواء في الأماكن العامة او الخاصة، لحين ظهور نتائج التحقيقات.

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