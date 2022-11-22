سیاسة

إيران تجدد قصفها لمواقع أحزاب كوردية معارضة في إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- جددت إيران، اليوم الثلاثاء، قصفها عدة مقراتٍ لأحزابٍ كوردية إيرانية معارضة في مناطق داخل إقليم كوردستان.

وقال مصدرٌ مطّلع  لكوردستان 24، إن القصف طال مقر حزب الحرية الكوردستاني في آلتون كوبري بكركوك، وقلعة الديمقراطي في كويسنجق بأربيل.

وأكّد المصدر ذاته، أن الطائرات المسيّرة لا تزال تحوم في سماء منطقة كويسنجق حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية الكوردستاني، إن الحرس الثوري قصف مقرات الحزب في ألتون كوبري، داعياً المجتمع الدولي إلى منع تلك الهجمات.

واعلنت الحكومة العراقية، يوم أمس، رفضها وادانتها "بشدة" للقصف الإيراني على أراضي إقليم كوردستان، ووصفت القصف الإيراني التركي بأنه "خرق" لسيادة العراق و"يخالف" المواثيق والقوانين الدولية.

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