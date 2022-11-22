سیاسة

الرئيس بارزاني يبحث مع القره داغي أوضاع العراق والتحديات التي تواجه المنطقة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، اليوم الثلاثاء، الأوضاع العامة في العراق، والتحديّات التي تواجه الاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكر مقر البارزاني في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةٍ منه، أن الرئيس مسعود بارزاني استقبل اليوم الثلاثاء، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، مع وفدٍ مشترك من جامعة التنمية البشرية ومنظمة الرابطة الإنسانية في كوردستان.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث "الأوضاع العامة في العراق والمنطقة"، مؤكداً أنهما تبادلا كذلك "وجهات النظر حول التحديّات والتهديدات التي تواجه الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

وأشار إلى أنه "تم التأكيد على رفض لغة التهديد والوعيد"، مضيفاً أن "لغة الحوار والسلام من أفضل الطرق لحل مشاكل وأزمات المنطقة".

وتابع البيان أن جزءاً آخر من اللقاء بحث "الوضع الداخلي في كوردستان والظروف المعيشية لشعب كوردستان".

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