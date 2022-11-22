قبل زيارة قريبة لوفد كوردستان.. نيجيرفان بارزاني يفتح "القضايا العالقة" ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد اليوم الثلاثاء مع كبار المسؤولين الاتحاديين جملة من الملفات ولا سيّما القضايا العالقة، وذلك قبل زيارة من المقرر أن يبدأها وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة الاتحادية في الفترة القليلة المقبلة.

ووصل نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في وقت سابق من اليوم، في أول زيارة له منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بعد جمود سياسي استمر عاماً.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان على موقعها الإلكتروني أن نيجيرفان بارزاني بحث في بغداد الأوضاع في البلاد والمشاكل بين أربيل وبغداد وسبل حلها.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المتعلقة بملفات النفط والطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.

واستهل رئيس الإقليم زيارته باجتماعات منفصلة مع كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالإضافة إلى عدد من الزعماء السياسيين.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان إن نيجيرفان بارزاني ناقش مع المسؤولين العراقيين قضية النازحين والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في مخيمات النزوح.

وشملت المباحثات، وفق ما أورده البيان، العلاقات مع دول الجوار "التي يجب أن تُبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وبشأن الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، جرى التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء والإسراع بإقرار القوانين المعلّقة في مجلس النواب العراقي والوصول إلى حلول وفق الدستور والقانون تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع مكونات الشعب".

وتشكلت حكومة السوداني نتيجة اتفاق بين معظم القوى السياسية السنية والشيعية والكوردية، وسيقع على عاتقها تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وتقول أربيل إن التزام بغداد بتطبيق بنود الدستور العراقي كفيل بضمان وحدة العراق. ويتهم الكورد بغداد بخرق الدستور وانتهاك بنوده على مدى عقدين من الزمن.

وقال السوداني خلال لقائه نيجيرفان بارزاني إن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بالدستور العراقي في حل المشاكل العالقة بينها وبين حكومة إقليم كوردستان".

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في وقت تعتزم فيه حكومة إقليم كوردستان إرسال وفد وزاري رفيع لبحث القضايا العالقة إزاء حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية.

ويوم أمس، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في مقابلة مع كوردستان 24 إن الوفد سيزور بغداد "قريباً" دون تحديد موعد للزيارة.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن الموازنة العامة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مقابلة سابقة مع الإعلام العراقي والعربي، إن المبالغ التي ترسلها بغداد إلى الإقليم أقل من 5 بالمئة من مجموع الموازنات الاتحادية.

وفرضت بغداد على إقليم كوردستان، في الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة نسبتها 17 بالمئة.

ويقول إقليم كوردستان إن تلك النسبة لا تستند إلى اتفاق أو أي غطاء قانوني أو أساس علمي، وطالب مراراً بإجراء إحصاء سكاني شامل لحل الخلاف المتعلق بنسبة الإقليم.

المصدر: كوردستان 24 + رئاسة إقليم كوردستان + الرئاسة العراقية