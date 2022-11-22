جينين بلاسخارت: الهجمات الإيرانية المستمرة لا يمكن التهاون إزاءها

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أن استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواقع في إقليم كوردستان لا يمكن التهاون إزاءها.

وكتبت جينين بلاسخارت على حسابها في تويتر، "للأسف، لا يسعنا إلا أن نكرر ما قلناه، الهجمات الإيرانية المستمرة لا يمكن التهاون إزاءها".

وتابعت بلاسخارت "ينبغي على العراق أن يعمل على نحوٍ موحّد حتى لا يفسح المجال لمزيدٍ من الأعمال العدائية"، مؤكدةً أن "القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل".

تصريحات بلاسخارت تأتي بعد أن قصفت إيران صباح اليوم الثلاثاء مواقع تابعة لأحزاب كوردية معارضة تقول طهران إنها مسؤولة عن الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.

وجددت إيران، اليوم الثلاثاء، قصفها عدة مقراتٍ لأحزابٍ كوردية إيرانية معارضة في مناطق داخل إقليم كوردستان.

وقال مصدرٌ مطّلع لكوردستان 24، إن القصف طال مقر حزب الحرية الكوردستاني في آلتون كوبري بكركوك، وقلعة الديمقراطي في كويسنجق بأربيل.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم أمس الاثنين، رفضها وإدانتها "بشدة" للقصف الإيراني على أراضي في إقليم كوردستان، ووصفت القصف الإيراني التركي بأنه "خرق" لسيادة العراق و"يخالف" المواثيق والقوانين الدولية.