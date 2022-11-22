سیاسة

وزيرة الاتصالات العراقية تؤكد عودة أسعار بطاقات شحن الهواتف إلى سابق عهدها 

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العراق العراق

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكدت وزيرة الاتصالات العراقية الدكتورة هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، أن أسعار بطاقات شحن الهواتف النقالة ستعود إلى سعرها السابق ابتداءً من شهر كانون الأول ديسمبر 2022.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الخامسة برئاسة محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة 20 بالمئة بدءاً من كانون الأول ديسمبر 2022.

وقالت هيام الياسري في كلمةٍ بثها التلفزيون، إن "مجلس الوزراء صوّت على إلغاء ضريبة 20 بالمئة" على أسعار بطاقات شحن الهواتف النقالة، مؤكدةً أنها "ستعود إلى سعرها السابق ابتداءً من شهر كانون الأول ديسمبر 2022".

ولفتت إلى أنه "على الشعب العراقي أن لا يدفع أي زيادة على ما هو مكتوب على كارت الموبايل".

وشددت على أن أسعار اشتراكات الانترنيت كذلك "ستُخفّض بنسبة 20 بالمئة".

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