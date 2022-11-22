السفيرة الأمريكية تعلّق على قصف إيران لمواقع في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، أن استهداف إيران لمواقع في إقليم كوردستان، سيؤدي إلى تقويض استقرار العراق وأمنه وسيادته.

وكتبت السفيرة الأمريكية على حسابها في تويتر، "يوم آخر، انتهاك إيراني صارخ لسلامة أراضي العراق".

وأكدت ألينا رومانوسكي أن "هذه الهجمات شبه اليومية على إقليم كوردستان العراق ليست ما يستحقه الشعب العراقي، أو يتوقعه من أحد جيرانه".

وأشارت إلى أن هذه الهجمات ستؤدي "إلى تقويض استقرار العراق وأمنه وسيادته".

وتأتي تصريحات رومانوسكي بعد أن قصفت إيران صباح اليوم الثلاثاء مواقع تابعة لأحزاب كوردية معارضة تقول طهران إنها مسؤولة عن الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.

وجددت إيران، اليوم الثلاثاء، قصفها عدة مقراتٍ لأحزابٍ كوردية إيرانية معارضة في مناطق داخل إقليم كوردستان.

وقال مصدرٌ مطّلع لكوردستان 24، إن القصف طال مقر حزب الحرية الكوردستاني في آلتون كوبري بكركوك، وقلعة الديمقراطية في كويسنجق بأربيل.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم أمس الاثنين، رفضها وإدانتها "بشدة" للقصف الإيراني على أراضي في إقليم كوردستان، ووصفت القصف الإيراني التركي بأنه "خرق" لسيادة العراق و"يخالف" المواثيق والقوانين الدولية.