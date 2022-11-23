زلزال يضرب شمال غربي تركيا

أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال تقارب قوته 6 درجات وفق مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء، ولاية دوزجة شمال غربي تركيا.

وافادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، إن الزلزال وقع نحو الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في قضاء غول ياقا بدوزجة، التي تقع شرق مدينة إسطنبول.

وقالت إدارة الطوارئ ان سكان إسطنبول والولايات المجاورة، شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق نحو 7 كيلومترات تحت الأرض.

واضافت أن قوته بلغت 5.9 درجات على مقياس ريختر، في حين أفاد المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أنه كان بقوة 6 درجات ووقع على عمق كيلومترين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ عن إصابة 35 شخصاً في الزلزال، من بينهم 32 شخصًا في دوزجي ، وشخص واحد في اسطنبول، وشخص واحد في زونغولداك، وشخص واحد في بولو.

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير (غربي تركيا) في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، مما تسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات وتضرر المباني السكنية.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً هو من بين الأعلى في العالم.