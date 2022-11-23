صحة وبیئة

زلزال يضرب شمال غربي تركيا

author_image سوار أحمد
ترکیا زلزال ريختر تركيا

أربيل (كوردستان 24)- ضرب زلزال تقارب قوته 6 درجات وفق مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء، ولاية دوزجة شمال غربي تركيا.

وافادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، إن الزلزال وقع نحو الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في قضاء غول ياقا بدوزجة، التي تقع شرق مدينة إسطنبول.

وقالت إدارة الطوارئ ان سكان إسطنبول والولايات المجاورة، شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق نحو 7 كيلومترات تحت الأرض.

واضافت أن قوته بلغت 5.9 درجات على مقياس ريختر، في حين أفاد المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أنه كان بقوة 6 درجات ووقع على عمق كيلومترين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ عن إصابة 35 شخصاً في الزلزال، من بينهم 32 شخصًا في دوزجي ، وشخص واحد في اسطنبول، وشخص واحد في زونغولداك، وشخص واحد في بولو.

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير (غربي تركيا) في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، مما تسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات وتضرر المباني السكنية.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً هو من بين الأعلى في العالم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف