سیاسة

البنتاغون: نراقب التطورات في سوريا ونواصل الدعوة لخفض التصعيد

author_image سوار أحمد
سوریا البنتاغون تركيا قصف

أربيل (كوردستان 24)- قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سابرينا سينغ، إن بلادها تتابع التطورات في سوريا، داعية في الوقت نفسه إلى خفض التصعيد.

وقالت سابرينا سينغ في المؤتمر الصحفي اليومي يوم الثلاثاء، ان البنتاغون يواصل متابعة ما يحدث في الميدان، مضيفة بالقول: "ندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد بكافة أبعاده".

واشارت سينغ الى أن كافة الهجمات التي تقوم بها الأطراف في المنطقة تؤثر على القتال ضد داعش، مشيرة أن الولايات المتحدة لم تغير من انتشارها في المنطقة.

وفي معرض ردها على سؤال حول من تقصد بـ "كافة الأطراف" تهربت سينغ من الإجابة بقولها: "شاهدتم من المصادر المفتوحة تعرض تركيا الأسبوع الماضي لهجوم، ثم رأينا ضربات جوية في العراق وسوريا، ندعو الأطراف لوقف كافة الصراعات".

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