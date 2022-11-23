سیاسة

انفجاران يهزان القدس يسفران عن 12 إصابة على الأقل

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط القدس انفجارين اصابات

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر طبية إسرائيلية اليوم الأربعاء، ان انفجارين وقعا قرب محطة حافلات عند مدخل القدس، اسفرا عن وقوع 12 إصابة على الأقل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة إن الانفجار الأول نجم عن دراجة نارية مفخخة كانت قد وضعت قرب محطة الحافلات، والعبوة الثانية كانت قد وضعت داخل حقيبة في إحدى الحافلات.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل القدس من الجهة الغربية جراء انفجار السيارة في محطة للحافلات.

وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن الانفجارين وقعا قرب محطتي حافلات في القدس بفارق زمني 30 دقيقة وأنه يشتبه بأنهما هجوم فلسطيني.

وذكرت خدمة الإسعاف أنه لم ترد تقارير فورية عن وفيات، لكن اثنين على الأقل من الجرحى أصيبا بجروح خطيرة.

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