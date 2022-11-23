بدءا من الغد.. العراق يشهد أمطارا وعواصف رعدية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أقسامها الغربية تكون رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة خلال الليل وحدوث عواصف رعدية ، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة احياناً وحدوث عواصف رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مصحوباً بتساقط زخات مطر خفيفة وحدوث عواصف رعدية ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وتابع أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار خفيفة الشدة وتزداد غزارة الامطار في الاقسام الشرقية مع حدوث عواصف رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة احياناً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة وحدوث عواصف رعدية ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".