الإعلام الإيراني يعلن مقتل أحد ضباط الحرس الثوري في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد الإعلام الرسمي في طهران يوم الثلاثاء، بمقتل ضابط برتبة رفيعة في الحرس الثوري الإيراني خلال مهمة كان يؤديها في سوريا.

وقال التلفزيون الرسمي على موقعه الإلكتروني أن "أبو الفضل عليجاني، أحد أفراد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية الذي كان يؤدي مهمة في سوريا كمستشار عسكري، استشهد الأحد".

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل إضافية بشأن مقتل عليجاني أو ظروفه، إلا أنه أشار الى أنه من الضباط الكبار في الحرس الثوري.

وتعد إيران حليفا أساسيا للرئيس بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011، دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق. وتؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سوريا بمهام استشارية.

وهي ليست المرة الأولى تعلن طهران مقتل أفراد من قواتها المسلحة في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية، مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني المقرّب من طهران.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.