تركيا تقصف نحو 500 هدف في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء، ان القوات الجوية والمدفعية التركية، قصفت نحو 500 هدف للمقاتلين الكورد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد.

وقال الوزير وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية "تم ضرب 471 هدفاً وتحييد 254 إرهابياً حتى الآن" في إطار عملية ضد مواقع المقاتلين الكورد.

وأطلقت تركيا الأحد عملية "المخلب السيف" بسلسلة غارات جوية تبعها قصف مدفعي متواصل على مواقع لحزب العمال الكوردستاني الذي يتمركز في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا.

وتتهم أنقرة التنظيمين بالوقوف وراء هجوم أسفر عن 6 قتلى و81 جريحاً في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في اسطنبول، وقد نفيا ذلك، وتهدِّد بشن عملية برية في شمال سوريا لحماية حدودها الجنوبية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن هذه الضربات أسفرت عن وقوع نحو أربعين قتيلاً.

وتَركّز القصف المدفعي التركي مساء الثلاثاء خصوصاً على مدينة كوباني معقل وحدات حماية الشعب الكوردية التي استعادتها في 2015 من تنظيم داعش بدعم غربي، وفق المرصد السوري.