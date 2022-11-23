سلاح الجو التركي مستمر في قصف مناطق تابعة للإدارة الذاتية في شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن أنقرة مستمرة في استهدافاتها الجوية من قبل طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي، على مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة.

وأشار إلى أن الاستهدافات ارتفعت إلى 8 منذ صباح اليوم الأربعاء، مخلفة خسائر مادية في البنى التحتية، بالإضافة لخسائر بشرية في صفوف العسكريين والمدنيين، حيث قتل عسكري في قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 3 آخرين، كما أصيب 6 من العاملين بالحقول النفطية بينهم مهندس.

توقيت هذه الهجمات يأتي في وقتٍ، توعد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،الأربعاء، بإجراء عمليةٍ عسكرية برية في مناطق تل رفعت ومنبج وكوباني، شمالي سوريا.

وقال أردوغان "سننقض على الإرهابيين براً أيضاً في الوقت الذي نراه مناسباً".

وأكد أن العمليات التي نفذتها تركيا بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرة في إطار عملية "المخلب ـ السيف"، "ما هي إلا بداية".

وأطلقت تركيا، الأحد، عملية "المخلب السيف" بسلسلة غارات جوية تبعها قصف مدفعي متواصل على مواقع لحزب العمال الكوردستاني الذي يتمركز في كوردستان العراق، ووحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا.