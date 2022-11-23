سیاسة

مجلس أمن كوردستان يعلن اعتقال 107 أشخاص من كبار المتاجرين بالمخدرات

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کوردستان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، مساء الأربعاء، اعتقاله 107 أشخاص من كبار تاجري المخدرات، بالإضافة إلى 481 شخصاً بتهمة تعاطي المخدرات.

وذكر مجلس أمن إقليم كوردستان في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أنه "اعتقل 107 أشخاص من كبار تاجري المخدرات، بالإضافة إلى 481 شخصاً بتهمة تعاطي المخدرات".

وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط حوالي 381 كيلوغراماً من المواد المخدرة و110 شريط من الحبوب المخدرة".

ولفت إلى أن المواد المضبوطة تتكون من "10.596 كيلو غرام من الكريستال، و876 غرام من الهيرويين، و1,881 كيلو غرام من الحشيش، و177 غرام من الجامايكا، و71 غرام من الماريجوانا، و367,240 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون، و110 شريط من حبوب الترامادول، و8 زهريات (مزهرية) من نباتات الماريجوانا المزروعة، وغسالتان كبيرتان كانتا تحتويان على 367,240 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون.

وشدد البيان على أنه "تم فتح تحقيق مع المقبوض عليهم وإحالتهم إلى القاضي".

وحث مجلس أمن إقليم كوردستان المواطنين "إلى الامتناع عن تعاطي مثل هذه المواد، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية عند امتلاك أي معلومات عن تجارة المخدرات وتعاطيها".

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