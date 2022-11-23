عبد اللطيف رشيد وبلاسخارت يبحثان دعم حكومة السوداني للاستجابة لتطلعات الشعب العراقي 

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، ضرورة دعم حكومة السوداني لتطبيق برنامجها والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر بغداد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث "الأوضاع العامة في البلد، والجهود القائمة في معالجة العديد من الملفات المرتبطة بتحسين ظروف المواطنين والوضع الاقتصادي".

وأكد ضرورة دعم حكومة السوداني "في تطبيق برنامجها والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".

ولفت إلى أنه "تمت مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة للعمل والتنسيق مع السلطات العراقية في معالجة العديد من القضايا، وخصوصاً قضية النازحين".

وشدد على توفير كل المستلزمات والمتطلبات الضرورية لتحسين" أوضاع النازحين المعيشية الصعبة والعمل على عودتهم إلى منازلهم ومدنهم آمنين، وإغلاق ملف النزوح في البلد".

وأوضح أنه "تم التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وضمان سلامة المواطنين، وتعزيز التواصل والحوار مع دول الجوار في مناقشة الملفات على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والسيادة وبما يدعم أمن واستقرار المنطقة ويُعزز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".