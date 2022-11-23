الصحة العراقية تعيد اللغة الكوردية إلى المخاطبات الرسمية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم اليوم الأربعاء إن وزارة الصحة العراقية أعادت اللغة الكوردية إلى المخاطبات الرسمية في محافظة كركوك.

وإلى جانب العربية، تعد الكوردية لغة رسمية في العراق بحسب الدستور الذي يلزم المؤسسات الحكومية بالتعامل باللغتين في المخاطبات والوثائق الكتب الرسمية.

وتواجه السلطات المحلية الحالية في كركوك اتهامات جمة من جانب الكورد بالتعمد في إزالة اللغة الكوردية كجزء من سياسة الإقصاء في المدينة المتنازع عليها.

وأزالت الدوائر الصحية اللغة الكوردية في مخاطباتها الرسمية المكتوبة في كركوك مما أثار غضب الكورد الذين يشكلون الغالبية في المحافظة.

وقالت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية في بيان إنه "بعد إزالة اللغة الكوردية من مديرية صحة كركوك، تواصلنا على الفور مع جميع الكتل الكوردستانية في بغداد والأطراف المعنية إزاء هذا العمل غير الدستوري، وبعد جهود الكتل الكوردية واستجابة الحكومة العراقية الجديدة، قررت وزارة الصحة إعادة اللغة الكوردية إلى الكتابات الرسمية".

وأضافت أن هذا التصحيح يمثل "بداية جيدة لحل المشاكل الأخرى وتنفيذ كامل المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني".

وتشير المادة الرابعة من الدستور العراقي إلى أن العربية الكوردية هما اللغتان الرسميتان في العراق، بما يشمل الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.