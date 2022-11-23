قوات سوريا الديمقراطية تعتقل سجناء من داعش فروا بعد قصفٍ تركي قرب الهول 

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، مساء الأربعاء، أن قواتهم تمكنت من إلقاء القبض على 6 أشخاص من عائلات داعش بينهم 3 سيدات، هربوا في وقتٍ سابق من مخيم الهول، بعد قصفٍ تركي على محيط المخيم.

وكتب فرهاد شامي على حسابه في تويتر "اعتقلت قوى الأمن الداخلي 6 أشخاص من عائلات داعش بينهم 3 سيدات، هربوا في وقتٍ سابق من مخيم الهول، إثر الهجوم التركي على قوات أمن المخيم".

وأشار شامي إلى أن "الوضع الأمني الاستثنائي أصبح تحت السيطرة".

وأكد أن المخيم "لا يزال تحت تهديد طائرات الاستطلاع التركية المحملة بالصواريخ"، مشيراً إلى "أنها لا تزال تحلق فوق المخيم".

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تصريحاتٍ صحفية، مساء الأربعاء، أنه "لا صلة لنا بتفجير إسطنبول"، مطالباً من حكومة دمشق "اتخاذ موقف ضد التهديدات التركية".

وأشار مظلوم عبدي إلى أنه "بسبب الهجمات التركية علقنا تعاوننا مع قوات التحالف الدولي".

وأكد أن "الدولة التركية تستهدف المدنيين"، موضحاً أنها تحاول "احتلال مدننا بحجج وذرائع واهية".

ولفت إلى أنه "لسنا مع استمرار هذا القصف"، مشيراً إلى أنه "على القوى الضامنة القيام بواجباتها تجاه ما تتعرض له المنطقة".

وشدد على أن "الهجمات على المنطقة من قبل تركيا لن تبقى بدون رد"، لافتاً إلى أن "قوتنا وقوة الشعب أقوى من ذي قبل".

وأوضح أنه إذا استمرت الهجمات التركية "فإنها ستمتد وستشمل مناطق أخرى"، مؤكداً "نحن ومعنا الشعب سنتجاوز هذه المرحلة وسننتصر".

يأتي هذا في وقتٍ كثفت فيه تركيا هجماتها الجوية بالطائرات المسيرة خلال الأيام الأخيرة على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.