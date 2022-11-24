رقم قياسي جديد لكورونا في الصين وفرض إغلاق عام في تشنغتشو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الصين الخميس أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكوفيد19 بلغت رقماً غير مسبوق منذ بدأ الفيروس بالتفشي قبل حوالي ثلاث سنوات.

وفي مدينة تشنغتشو الواقعة في وسط البلاد والتي تضم مصنعاً ضخماً لهواتف آيفون، فرضت السلطات إغلاقاً عاماً في العديد من أحياء المدينة لمكافحة الفيروس بعدما أثار تفشيه احتجاجات عنيفة وحالة ذعر.

وتأتي هذه الحصيلة على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقلات.

وقالت السلطات إنه لم يعد يُسمح لسكان وسط المدينة بمغادرة المنطقة من دون إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 والحصول على إذن من السلطات المحلية بذلك، ونصحتهم بعدم مغادرة منازلهم "إلا عند الضرورة".

وذكر مكتب الصحة الوطني أن عدد الإصابات المحلية الجديدة التي سجلت الأربعاء بلغ 31.454 إصابة، بينها 27.517 حالة بدون أعراض.

وهذه الحصيلة هي أعلى من الرقم القياسي البالغ 29.390 إصابة والمسجل في منتصف نيسان/أبريل عندما كانت شنغهاي - ثالث أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان - ترزح تحت إغلاق عام وكان سكانها يكافحون لشراء الطعام والحصول على الرعاية الطبية.

والصين التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.2 مليار نسمة هي القوة الاقتصادية الرئيسية الوحيدة في العالم التي لا تزال تحاول وقف تفشي الفيروس في البلاد من خلال إغلاق مدن بأكملها ووضع المخالطين للمرضى في حجر صحي صارم.

وشهدت العاصمة الصينية في الأيام الأخيرة تفشياً للوباء بشكل لم يسبق له مثيل منذ بدأ فيروس كورونا بالتفشي قبل حوالي ثلاث سنوات.

وتتمسك ثاني قوة اقتصادية في العالم بتطبيق سياسة صفر كوفيد من خلال فرض تدابير إغلاق مفاجئة وعمليات فحص واسعة النطاق وحجر صحي صارم للسيطرة على تفشي الوباء، وهي سياسة نجحت في المراحل الأولى من انتشار الفيروس.

لكن موجة الإصابات الأخيرة تشكل اختباراً لمدى قدرة هذه السياسة على الصمود، في وقت يسعى فيه المسؤولون لتجنب إغلاق على مستوى مدن بأكملها كما حصل في شنغهاي لمدة شهرين في نيسان/أبريل.