سیاسة

مجلس حقوق الإنسان يناقش قمع الاحتجاجات في إيران

author_image سوار أحمد
إيران ايران حقوق الانسان قمع الاحتجاجات

أربيل (كوردستان 24)- يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، القمع الدامي للتظاهرات التي تهزّ إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلد.

وتعقد دول المجلس الـ47 اجتماعا طارئا الخميس لبحث "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران، بطلب أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وأيسلندا.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا، ان قمع التظاهرات، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا.

وتعقد الجلسة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

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