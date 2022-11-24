الأنواء تتوقع تساقط أمطار غزيرة في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة، سيكون غائماً مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة احياناً وحدوث عواصف رعدية في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق ،فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً في أماكن متفرقة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة زخات مطر في أقسامها الغربية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحياناً ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار الى أن "طقس يوم الأحد صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة في أقسامها الشرقية ثم يتحسن الطقس من بعد الظهر، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع قطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".