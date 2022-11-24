ریاضة

الكاميرون تُهزم أمام سويسرا في أول مباراة لها بالمونديال

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط الكاميرون سويسرا مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- هُزم المنتخب الكاميروني الخميس أمام سويسرا بنتيجة هدف مقابل لا شيء في أول مقابلة له في مونديال قطر. 

دشّنت الكاميرون عودتها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بالخسارة أمام سويسرا بهدف سجّله "ابنها" بريل إمبولو الخميس على ملعب الجنوب في الوكرة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر 2022.

وسجل إمبولو، الكاميروني الأصل، الهدف الوحيد في الدقيقة 48 وبدا متأثرا ولم يحتفل. وتلعب لاحقا البرازيل مع صربيا ضمن المجموعة ذاتها.

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