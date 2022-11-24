تركيا تُبلّغ روسيا باستمرارها في قصف مناطق "قسد"

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت تركيا أنها مستمرة في تنفيذ ضرباتها الجوية والمدفعية على مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمالي وشمال شرقي سوريا.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لنظيره الروسي في اتصالٍ هاتفي اليوم الخميس، إن أنقرة "ستواصل الرد على الهجمات التي تنطلق من شمالي سوريا".

وتتهم أنقرة حزب العمال الكوردستاني وحلفائه في سوريا، بالضلوع في انفجار شارع الاستقلال بمنطقة التقسيم وسط اسطنبول، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قد دعا تركيا إلى "ضبط النفس" لمنع المزيد من التصعيد في سوريا، مُشدداً على ضرورة تعاون كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حلٍّ سلمي للقضية الكوردية.

جاء ذلك، في أعقاب تنفيذ أنقرة عشرات الضربات الجوية على المناطق الكوردية في شمالي وشمال شرقي سوريا، قالت الإدارة الذاتية إنها طالت مراكز طبية وخدمية وتعليمية، إضافةً إلى نقاطٍ عسكرية ومنشآت نفط وغاز ومحيط مخيم يأوي آلاف النازحين.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانٍ لها، إن أكار أبلغ نظيره الروسي، سيرجي شويغو، أن "أولوية تركيا هي درء التهديدات الإرهابية بشكلٍ دائم" ، مشيرةً إلى ضرورة التزام موسكو بالاتفاقيات السابقة بشأن هذه القضية.

في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة تركيا، الخميس، إلى "وقفٍ فوري للتصعيد" في شمالي وشمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحٍ صحفي "نشعر بقلقٍ بالغ إزاء الأعمال العسكرية الأخيرة التي تزعزع استقرار المنطقة.. وتعرّض المدنيين والأفراد الأمريكيين للخطر".

وأضاف "نتفهّم أن لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة في ما يتعلّق بالإرهاب، لكننا في الوقت ذاته عبّرنا باستمرار عن مخاوفنا الجديّة إزاء تأثير التصعيد في سوريا على مواجهة "داعش" وعلى المدنيين على جانبي الحدود".