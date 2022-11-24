سیاسة

السوداني وبوتين يبحثان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية 

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العراق العراق روسيا محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وأضاف البيان أن "الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وعبّر السوداني "عن حرص حكومته على إدامة العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات"، حسبما جاء في البيان.

وشدد على أن "حكومته تنتهج في علاقاتها الخارجية سياسة الانفتاح والتعاون مع محيط العراق الإقليمي والدولي".

من جانبه قدم الرئيس الروسي "التهنئة للسوداني بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية"، معرباً عن "تمنياته بنجاح حكومته في مهامها".

ولفت إلى أن "روسيا حريصة على تنمية العلاقة مع العراق"، مبدياً الرغبة في تطويرها وفتح آفاق التعاون المتبادل".

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