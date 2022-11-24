العراق والسعودية يتفقان على تطوير العلاقات في قطاع النفط والطاقة 

أربيل (كوردستان 24)- اتفق وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، على تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وخصوصاً قطاع النفط والطاقة والصناعات البتروكيماويات.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وصل إلى الرياض واجتمع مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان بدعوةٍ منه.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث "حرص العراق والمملكة العربية السعودية على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وبما يحقق المصالح المشتركة".

وأشار وزير النفط العراقي إلى ضرورة "تفعيل وتسريع وتحويل مذكرات التفاهم إلى واقع عملي على الأرض يحدد لها توقيتات محددة للتنفيذ، ومنها مشروع استثمار الغاز في عكاس ومشروع نبراس للبتروكيماويات، والربط الكهربائي، فضلاً عن مشاريع استثمار الغاز في الحقول الجنوبية والطاقة النظيفة".

ودعا عبد الغني "الشركات السعودية إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز، من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة"، مشدداً على أن "العراق يسعى لتوفير البيئة الملائمة لعمل الشركات العربية والعالمية".

وأكد أن "العراق داعم لقرارات واتفاقات أوبك وأوبك بلاس، لأنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية".

من جانبه أكد وزير الطاقة السعودي أن دعوتهم لوزير النفط العراقي والوفد الوزاري "تأتي في إطار اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات مع الأشقاء في العراق والعمل على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات عدة".

ودعا إلى تشكيل اللجان المشتركة لحسم المشاريع التي تم الاتفاق عليها في وقتٍ سابق، بقطاعات استثمار الغاز والربط الكهربائي ومشاريع البتروكيماويات".

وعبّر عن "استعداد بلاده للتعاون مع العراق لإقامة المشاريع المشتركة في جميع القطاعات التي يحتاجها".

وأشاد "بالامكانيات البشرية والعقول والخبرات التي يمتلكها العراق، فضلاً عن امكانياته الاقتصادية والثروات الطبيعية التي يمتلكها"، مشيراً إلى أنها قادرة على الانتقال به "إلى أن يكون قوة اقتصادية مهمة في المنطقة وفي العالم".

وأكد البيان أن "الوفد الوزاري العراقي برئاسة عبد الغني سيعقد مباحثات مع وزارة الطاقة السعودية وشركة أرامكو وسابك وأكواباور".

وأشار إلى أن "الوفد يضم فضلاً عن الوزير وكيل الوزارة لشؤون الطاقة ووكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس، ومستشار الوزارة لشؤون الطاقة، ومدير عام شركة غاز الجنوب، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص وعدداً من المسؤولين في وزارة النفط".