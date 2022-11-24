روسيا وأوكرانيا تتبادلان العشرات من أسرى الحرب

أربيل (كوردستان 24)- أفرجت أوكرانيا، اليوم الخميس، عن 50 جندياً روسياً، ضمن عملية تبادل أسرى الحرب مع موسكو التي سلّمت بدورها كييف 48 جندياً وضابطين.

جاء ذلك، عقب اجتماعٍ لممثلي الدولتين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في صفقةٍ مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني، بحسب رويترز.

وتبادلت كييف وموسكو أكثر من ألف أسير منذ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط الفائت، ردّاً على رغبة الأخيرة بالانضمام إلى الناتو.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، على تيليغرام إن أوكرانيا "تسلّمت 48 جندياً وضابطين من روسيا، من بينهم جنود من البحرية والمشاة وحرس الحدود ومقاتلين محليين".

وأضاف "تمكّنا من استعادة 19 مدافعاً عن ماريوبول، إضافة إلى 15 أسيراً من محطة تشرنوبيل النووية، وسبعة من جزيرة زميني (الأفعى)".

وفي وقتٍ سابق، قال دينيس بوشلين، وهو رئيس جزء من منطقة دونيتسك الأوكرانية يخضع للسيطرة الروسية ومدعوم من موسكو، إن تبادلا للأسرى مع كييف يجري بما يشمل 50 أسيراً من كل طرف.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ألمح إلى أن وساطة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تحقق نتائج بشأن الأزمة الأوكرانية، خاصةً فيما يتعلق بالأمور الإنسانية.

وقال إن الإمارات يمكن أن تلعب دوراً "مهماً" في الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍّ للحرب في أوكرانيا.