العراق ومصر يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي ووزير الطيران المصري محمد عباس، اليوم الخميس، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي، وذلك عبر تبادل الخبرات والامكانيات والخدمات.

وذكرت وزارة النقل العراقية في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "محيبس السعداوي، بحث مع وزير الطيران المصري الفريق محمد عباس امكانيات تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي، وذلك على هامش اجتماع وزراء النقل العرب بدورته الخامسة والثلاثين برئاسة العراق، المنعقدة في الإسكندرية".

وأضاف البيان أن اللقاء "بحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال النقل الجوي، بحضور السفير العراقي لدى جمهورية مصر أحمد نايف الدليمي، وعددٍ من المختصين".

وأكد البيان "حرص العراق على تعزيز التعاون في مجال التدريب وصيانة الطائرات بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة مصر للطيران، وتبادل كافة الخبرات والامكانيات والخدمات بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين".

من جانبه عبّر وزير الطيران المصري "عن سعادته بهذا اللقاء المثمر".

وأشاد "بالدور الكبير للسعداوي في إدارة اجتماعات مجلس الوزراء العرب، وبالعمل المتواصل لوزارة النقل العراقية في مجال تطوير واقع النقل العام، والخدمات المميزة التي تقدم للمسافرين".