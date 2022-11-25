علوم وتكنولوجيا

الإعلام الرقمي: تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب من العراق

author_image سوار أحمد
العراق واتساب العراق خرق

أربيل (كوردستان 24)- اوضح مركز الإعلام الرقمي  وجود تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم واتساب نشط، من بينها 17 مليون رقم من العراق.

واكد المركز في بيان، إن "التسريب يشمل 84 دولة بعد إن ادعى شخصا امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الاعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم".

وبين المركز ان "البيانات لاتشمل صور جهاز الهاتف بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالاعلانات، مضيفا بان شركة ميتا لم تعلق على انباء التسريبات لحد الان".

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