قوات سوريا الديمقراطية تهدد بالتخلي عن معسكرات معتقلي داعش في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إن قواته قد تُجبر على التخلي عن معسكرات معتقلي تنظيم داعش.

وقال مظلوم عبدي، لـ بي بي سي، إن قواته لن تكون لديها القدرة على حراسة تلك المعسكرات، إذا شنت تركيا عملية برية جديدة هناك.

وأضاف ان "العملية البرية ستؤدي إلى عودة تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع "سيؤدي ذلك إلى حرب أهلية ثانية في سوريا، وستتوقف عملياتنا لمكافحة الإرهاب ضد داعش. وكجزء من التحالف الدولي، قاتلنا وهزمنا تنظيم داعش، وما تفعله تركيا سيقوضه كله".

وحذر الجنرال عبدي من أن المزيد من الهجمات التركية سيؤثر بشكل مباشر على قدرة قواته على الاحتفاظ بهذه المواقع، قائلا: "ستكون قواتنا مشغولة بحماية شعبنا وعائلاتنا ولن نتمكن من حراسة المعسكرات".

وأضاف أن "السلطات التركية استهدفت منشآت مدنية وخدمات، مثل محطات الكهرباء ومنشآت إنتاج النفط. سيؤدي ذلك إلى هجرة جماعية ونزوح داخلي".

ونفذت أنقرة عشرات الضربات الجوية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشمال شرق سوريا منذ فجر الأحد، طالت نقاطاً عسكرية ومنشآت نفط وغاز ومحيط مخيم يأوي عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات تنظيم داعش.

ويقول الجنرال عبدي: "منذ ثماني سنوات ونحن نحارب مع المجتمع الدولي ضد الإرهاب. قاتلنا معًا لهزيمة داعش، والآن الهجمات التي تشنها الدولة التركية تقوض كل ذلك".

وأضاف: "إن عواقب ذلك ستكون سيئة حقًا، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن بالنسبة للعالم كله".

وتقول تركيا إن "هذه الهجمات تأتي رداً على هجوم في اسطنبول أوقع ستة قتلى، واتهمت تركيا حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب الكوردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، بالوقوف خلفه".

ونفى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تصريحاتٍ صحفية، مساء الأربعاء، أن "يكون لهم صلة بتفجير إسطنبول"، مطالباً من الحكومة السورية "اتخاذ موقف من التهديدات التركية".