ماسك يعلن إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على تويتر

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك الخميس أنّه قرّر اعتبارا من الأسبوع المقبل تفعيل الحسابات المعلقة عبر هذه الخدمة في حال لم تنتهك القانون، عائدا بذلك عن كلام مطمئن على هذا الصعيد لدى شرائه المنصة.

وأجرى ماسك استفتاء عبر حسابه على المنصّة استمرّ 24 ساعة وتضمن السؤال التالي "هل يفترض بتويتر أن تمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً بشكل فاضح؟.

وأجاب 72,4 % من أصل نحو 3,16 ملايين شخص شاركوا بالاستفتاء، بالإيجاب على هذا السؤال.

وكتب ماسك في تغريدة "الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل".

وكان ماسك استخدم عبارة "الشعب قال كلمته" نفسَها، ليُعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعدما كان حُظر إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وقرّر ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك تيسلا وسبايس إكس، إعادة تفعيل حساب ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق.

وأيدت غالبية ضيقة بلغت 51,8 % من أصل 15 مليون مشارك، إعادة تفعيل حساب الملياردير الجمهوري الذي لم يغرد منذ اتخاذ القرار.

وأوضح ماسك مرارا أنّه اشترى تويتر لأنّه يعتبر أنّ هذه المنصّة هي "الساحة الرقميّة العامّة" الضروريّة للديموقراطية في العالم.

ويَعتبر أغنى رجل في العالم أنّ ضبط المحتوى هو أمرٌ مُقيِّد جدا. لكنّ رؤيته المطلقة لحرّية التعبير تثير مخاوف من زيادة الإساءات (المعلومات المضلّلة وخطاب الكراهية) على الشبكة الاجتماعيّة.