هيئة الأنواء تعلن استمرار تساقط الأمطار في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار الحالة المطرية للأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، أن"طقس البلاد ليوم غد السبت، سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية وتكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خاصة في أقسامها الشرقية كما يتشكل الضباب الخفيف خلال النهار في بعض الأماكن ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".