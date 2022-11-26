مقتل 3 جنودٍ أتراك في اشتباكاتٍ مع "العمال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 3 من جنودها، بينهم ضابط، خلال اشتباكاتٍ مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في "زاب" داخل إقليم كوردستان.

وأعلنت أنقرة في الـ 18 أبريل سبتمبر الفائت، عملية ما تسمى بـ "مخلب القفل" ضد العمال الكوردستاني في مناطق متينا وزاب وآفاشين وباسيان بمناطق حدودية في إقليم كوردستان.

وكشفت الوزارة التركية هويات الجنود القتلى، مؤكّدةً أن جندياً آخر أصيب بجروحٍ متفاوتة خلال الاشتباك الذي وقع أمس الجمعة في زاب على الحدود مع تركيا.

وكشفت وزارة الدفاع التركية في وقتٍ سابق، أن 90 جندياً، بينهم ضباط برتبٍ مختلفة، لقوا مصرعهم في العملية العسكرية التي دخلت شهرها الثامن.

وتطلق تركيا بشكلٍ متتالي، عملياتٍ عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي "الكوردستاني"، تقول أنقرة إنهم يتّخذون من جبالٍ داخل إقليم كوردستاني مقراً لهم.

وبدأ حزب العمال الكوردستاني الذي تأسس عام 1978، نشاطه العسكري ضد الدولة التركية منذ عام 1984، بهدف نيل الكورد في تركيا حقوقهم الثقافية والسياسية، وحق تقرير المصير.