ارتفاع عدد ضحايا انفجار دهوك إلى 7 بعد وفاة أحد المصابين

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع عدد ضحايا انفجار منظومة غاز منزلي بمدينة دهوك إلى سبعة أشخاص، بعد وفاة أحد المصابين صباح اليوم السبت في إحدى مستشفيات المحافظة.

وشهدت دهوك في الـ 21 من شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري، انفجاراً ناتج عن تسرب الغاز من منظومة تدفئة منزلية، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 42 آخرين،قبل أن يفارق 3 منهم الحياة.

وقال مراسل كوردستان 24 في دهوك، إن الشاب محمد محمود صديق، فارق الحياة في أحد مستشفيات دهوك، متأثراً بجراحه التي تعرّض لها في الانفجار الذي تسبب أيضاً بإلحاق أضرارٍ بممتلكات المدنيين.

ويعدُّ انفجار دهوك هو الثاني في إقليم كوردستان خلال اسبوعٍ واحد، فقد سبق أن تعرّضت مدينة السليمانية لانفجارٍ ممائل في الـ 17 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، تسبب بمقتل 15 شخصاً وإصابة 12 آخرين.

وفي أعقاب التفجيرين المتتاليين، أعلنت حكومة إقليم كوردستان تعليق استخدام منظومة الغاز، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، لحين ظهور نتائج التحقيقات التي بدأتها الجهات المختصة.