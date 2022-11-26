إقليم كوردستان يشهد هطولاتٍ مطرية غزيرة في معظم مناطقه

أربيل (كوردستان 24)- شهدت معظم مدن ومناطق إقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية، هطولاتٍ مطرية غزيرة، سُجلت أعلاها بـ 107 ملم، وأدناها بـ 10 ملمترات.

وأظهر بيانٌ لوزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، معدلات هطول الأمطار في مختلف مناطق الإقليم،اعتباراً من الساعة 9 صباحاً من يوم الجمعة ولغاية الساعة 9 من صباح السبت.

وسجلت مدينة أربيل 25.9 ملم، والسليمانية 28 ملم، ودهوك 15.7، وكركوك 50.8، بينما سجلت محافظة حلبجة 40.3 ملم، وزاخو 41.8 ملم.

في حين قالت وزارة النقل إن أعلى معدلٍ للأمطار سُجِّل في بلدة هيران التابعة لأربيل بـ 107 ملم، تلتها بلدة "ياخه سمر" بالسليمانية بـ 92 ملم، ثم ميركسوور وجومان بـ 92 ملم، و80 ملم.

وجاءت معدلات هطول الأمطار وفق الجدول الآتي:

أربيل 25.9 ملم

السليمانية 28 ملم

دهوك 15.7 ملم

كركوك 50.8 ملم

حلبجة 40.3 ملم

كلار 29.8 ملم

سوران 53.4 ملم

مصيف صلاح الدين 50.1 ملم

شقلاوة 58.5 ملم

زاخو 41.8 ملم

عقرة 29 ملم

جمجمال 58.8 ملم

دوكان 58.2 ملم