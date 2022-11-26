السوداني: قانون الموازنة يستهدف الاولويات التي تبناها المنهاج الوزاري

أربيل (كوردستان24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، مؤكداً ان قانون الموازنة يستهدف في تخصيصاته الاولويات التي تبناها المنهاج الوزاري.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له اليوم " ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خُصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023".

وأضاف البيان "شدد رئيس الوزراء على ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة، وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير".

وأوضح البيان "السوداني أكد ان قانون مشروع الموازنة العامة يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري، وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد".

وتابع البيان "وجّه رئيس الوزراء أن يراعي مشروع القانون أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة في الاقتصاد الداخلي لتحقيق متبنّيات المنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن، في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى".