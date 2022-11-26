السوداني يتلقّى دعوةً من الرئيس الإيراني لزيارة طهران

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوةً من الرئيس الإيراني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تأتي هذه الدعوة، بينما تشهد مختلف المدن الإيرانية احتجاجاتٍ شعبية منذ وفاة مهسا أميني، في الـ 16 سبتمبر أيلول الماضي.

دعوة زيارة السوداني إلى طهران، نقلها السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، خلال لقاءٍ جمعهما، وتباحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الجانبان بحثا "عدداً من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار".

وأكّد المكتب الإعلامي لـ السوداني، على "مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها".

وتعدُّ هذه الزيارة إلى إيران، إن تحققت، هي الأولى للسوداني منذ تسلّمه منصب رئيس الحكومة في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول الفائت.